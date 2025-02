Champions League Milan, i conti non tornano! Scenario fosco, ecco quanto costerebbe la mancata partecipazione

Champions League Milan, la mancata partecipazione alla prossima edizione sarebbe un vero e proprio salasso economico: i dettagli

Dopo la sconfitta di ieri sera del Milan sul campo del Bologna si è complicata la corsa dei rossoneri alla qualificazione alla prossima Champions League.

PAROLE – «Secondo Calcio&Finanza, la stima della perdita si attesterebbe intorno ai 40 milioni di euro, ovvero i ricavi minimi messi a referto dal Milan per il 2024/25. Chiaramente, si tratta di cifre da rivedere al rialzo, dato che in questa stagione i rossoneri hanno incassato 60 milioni di euro dal percorso continentale. Sarebbe una perdita importante per gli introiti di via Aldo Rossi, a cui bisognerebbe aggiungere gli incassi dallo stadio per le quattro partite casalinghe della fase campionato. In attesa dei dati di questa stagione, la scorsa edizione ha fruttato ben 18,7 milioni di euro. Dunque, è presumibile prevedere una cifra complessiva compresa fra i 15 e i 20 milioni. Il totale si può stimare in circa 75/80 milioni di euro, perdite che verrebbero mitigate (anche se solo in parte) da una possibile qualificazione all’Europa o alla Conference League, i cui bonus di partecipazione si attestano fra i 3 e i 4 milioni e mezzo».