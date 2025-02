Champions League, il Milan deve fare i conti con la lista Uefa: chi entra e chi esce

Champions League – I cambiamenti in lista Uefa. Le possibili decisioni sui nuovi acquisti rossoneri

In casa Milan potrebbe esserci qualche “problema” nella lista da presentare in Champions League. Da regolamento, infatti, la UEFA consente solo tre cambi in lista rispetto all’elenco presentato ad inizio stagione.

Probabilmente, dei nuovi acquisti, Bondo e Sottil, potrebbero rimanere fuori lista, saranno invece inseriti Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix. Non sarà inserito in lista neanche Alex Jimenez, che è nato nel 2005 ma non ha i requisiti per far parte della lista B, quella dedicata ai giovani formati nel club