Champions League, sentite l’AD del Bologna: «Eliminazione di tre squadre un dispiacere per più motivi»

Milan, Atalanta e Juventus sono state eliminate ai playoff di Champions League. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna (squadra eliminata nella prima fase) ha commentato così questa situazione:

LE SUE PAROLE – «L’eliminazione di 3 squadre italiane dalla Champions è un dispiacere, e non solo per il ranking e il rischio di perdere il quinto posto e un posto in più in Europa in chiave campionato. È la dimostrazione che il calcio italiano sta perdendo competitività».