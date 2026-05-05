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Champions League, il Milan cerca 6 punti per la matematica: calendario a confronto con Juve, Roma e Como

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13 minuti ago

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Champions League – Il calendario a confronto di Milan, Juventus, Roma e Como per le ultime tre giornate di campionato

Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce da 7 punti conquistati nelle ultime 7 giornate di Serie A. Uno score che ha portato i rossoneri ad avere un vantaggio di soli 3 punti nei confronti della Roma di Gian Piero Gasperini, squadra attualmente quinta in classifica.

Ora, a tre gare dalla fine, il Diavolo ha bisogno di 6 punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ne potrebbero bastare anche 4 qualora i giallorossi dovessero anche solo pareggiare una partita

Champions League: calendario a confronto tra il Milan e le altre contendenti

Questo il calendario a confronto delle ultime tre giornate di Serie A:

MILAN 67 –> Atalanta (C) – Genoa (T) – Cagliari (C)

JUVENTUS 65 –> Lecce (T) – Fiorentina (C) – Torino (T)

ROMA 64 –> Parma (T) – Lazio (C) – Verona (T)

COMO 62 –> Verona (T) – Parma (C) – Cremonese (T)

C = Casa
T = Trasferta

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