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Champions League, il Milan cerca 6 punti per la matematica: calendario a confronto con Juve, Roma e Como
Champions League – Il calendario a confronto di Milan, Juventus, Roma e Como per le ultime tre giornate di campionato
Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce da 7 punti conquistati nelle ultime 7 giornate di Serie A. Uno score che ha portato i rossoneri ad avere un vantaggio di soli 3 punti nei confronti della Roma di Gian Piero Gasperini, squadra attualmente quinta in classifica.
Ora, a tre gare dalla fine, il Diavolo ha bisogno di 6 punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ne potrebbero bastare anche 4 qualora i giallorossi dovessero anche solo pareggiare una partita
Champions League: calendario a confronto tra il Milan e le altre contendenti
Questo il calendario a confronto delle ultime tre giornate di Serie A:
MILAN 67 –> Atalanta (C) – Genoa (T) – Cagliari (C)
JUVENTUS 65 –> Lecce (T) – Fiorentina (C) – Torino (T)
ROMA 64 –> Parma (T) – Lazio (C) – Verona (T)
COMO 62 –> Verona (T) – Parma (C) – Cremonese (T)
C = Casa
T = Trasferta