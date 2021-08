Milan, Chaka Traoré: visite mediche in corso alla Madonnina

Il nuovo acquisto del Milan, Chaka Traorè, arrivato dal parma sta svolgendo in questo momento le visite mediche alla Madonnina

È tempo di visite mediche. Porte girevoli in questi giorni alla clinica Madonnina. Dopo Bakayoko e con Adli in arrivo a Milano in queste ore per sostenere anche lui le visite mediche con i rossoneri, per poi ripartire verso la Francia dove rimarrà per un anno in prestito al Bordeaux, altre visite mediche sono in corso.

Si tratta di Chaka Traorè ala ivorina, classe 2004, prelevata dal Parma, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche alla Madonnina. Poi si unirà alla formazione Primavera del Milan.