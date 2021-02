CF – Serie A, nuovo rinvio per il voto sull’ingresso fondi

Serie A: nuovo rinvio sulla creazione di una media company con l’ingresso dei Fondi Cvc, Advent e Fsi in società con la Lega Serie A

Serie A voto fondi – Nuovo rinvio sulla creazione di una media company con l’ingresso dei Fondi Cvc, Advent e Fsi in società con la Lega calcio di Serie A. Lo apprende l’ANSA. I club, riuniti in assemblea, hanno appena deciso di approfondire ulteriormente la questione e non arrivare oggi a una votazione.

«Sì, approfondiamo la questione e decideremo probabilmente lunedì», ha confermato uscendo dall’assemblea l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta.

Come noto l’affare dovrebbe portare alla cessione del 10% della nuova media company della Serie A alla cordata formata dai tre fondi d’investimento, in cambio di 1,7 miliardi di euro da distribuire tra i club del massimo campionato. Secondo le prime elaborazioni, l’operazione porterebbe dai 133 milioni nelle casse della Juventus fino ai poco più di 36 milioni in quelle di Benevento e Spezia nei prossimi anni.

Fonte: calcioefinanza.it