Cessioni Milan, il consiglio di Matri: «Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic. Ai rossoneri servirebbe questo»

Cessioni Milan, il consiglio di Matri riguardo la gestione di Christian Pulisic e Rafael Leao. Le parole dell’ex attaccante rossonero

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessandro Matri, ex attaccante di Milan, Juventus e Cagliari (tra le altre), ha commentato il momento complicato di Rafael Leao e Christian Pulisic, due dei giocatori più rappresentativi della rosa rossonera ma attualmente anche tra i più discussi per via delle prestazioni deludenti fin qui mostrate. L’ex centravanti ha posto l’attenzione soprattutto sulle possibili strategie del club in vista della prossima stagione.

IL FUTURO DI LEAO E PULISIC – «Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic dopo una stagione così. Non so più che altro quanto il Milan possa incassare, quindi magari gli conviene tenerli tutti e due e sfruttarli al meglio. Andando in Champions c’è una competizione in più, l’alternanza deve diventare meccanica, cioè devono esserci alternative di valore».

Secondo Matri, dunque, il Milan potrebbe optare per la continuità, puntando sulla valorizzazione interna dei propri giocatori piuttosto che su eventuali cessioni. L’eventuale qualificazione alla Champions League imporrà infatti una gestione più ampia della rosa, rendendo fondamentale avere ricambi all’altezza e una rotazione efficace.

Le parole dell’ex attaccante sottolineano come il rendimento altalenante di alcuni elementi non debba necessariamente tradursi in una rivoluzione, ma possa rappresentare una base su cui costruire un progetto più solido e competitivo.

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