Cessione Milan, Ravezzani: «Cardinale l’ha chiarito in modo definitivo». Le parole del giornalista che commenta quelle del numero uno rossonero

Fabio Ravezzani ha commentato su X le parole rilasciate da Cardinale al Corriere della Sera in merito al futuro di Pioli e il nuovo stadio. Ecco le parole del giornalista sulle dichiarazioni del numero uno rossonero:

PAROLE – «L’intervento di Cardinale al Corsera chiarisce in modo definitivo che il Milan non è in vendita. L’obiettivo bilancio in pareggio è stato raggiunto. I ricavi sono aumentati. Il monte stipendi abbassato. Per continuare così è vincere servirà essere i più bravi nel calciomercato».