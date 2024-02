Cessione Milan, cosa filtra sul futuro del club rossonero: Cardinale ha questo piano in mente

Cessione Milan, cosa filtra sul club rossonero: Cardinale non ha nessuno intenzione di cedere la società. Lo scenario

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gerry Cardinale ha un preciso piano in mente per il futuro societario del Milan. Il numero uno di RedBird non ha nessuna intenzione di cedere le maggioranza delle azioni.

I numerosi contatti in Medio Oriente vengono ritenuti prassi normale per un’attività come quella del fondo americano ma l’idea è solo quella di trovare un potenziale partner. Il Milan parlerà americano ancora per molto tempo.