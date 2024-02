Cessione Milan, Bellinazzo sicuro: «Cardinale ha un'esigenza precisa e il dietrofront su San Siro ci racconta che...»

Cessione Milan, Marco Bellinazzo, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del club rossonero: ecco il piano di Cardinale

Ospite a Sportitaliamercato, Marco Bellinazzo ha dichiarato:

PAROLE – «Milan? In campo ci sono stati gli infortuni che hanno scombussolato i piani di Pioli. Società? Credo che anche la vicenda stadio possa dare delle chiavi di lettura. Il Milan che torna indietro sui suoi passi, con un piano B su San Siro ristrutturato, indica un po’ di confusione gestionale. Cardinale ha l’esigenza di saldare il prestito, cercando in Medio-Oriente finanziatori/soci. C’è l’esigenza di guardarsi intorno, anche se non ci sono ancora trattative di vendita».