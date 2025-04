Cerci ritorna sul passato al Milan: la pesantezza di San Siro e le difficoltà in campo! Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Alessio Cerci nel corso del podcast Calcio Selvaggio riguardo il suo passato al Milan in Serie A.

PAROLE – “Non è facile giocare in un ambiente che ti rema contro: giochi con quel pizzico di ansia in più e non riesci a performare, a stare sereno. Il giocatore in campo deve assumersi le proprie responsabilità ma poi con l’ansia non riesce a fare le sue prestazioni. Io l’ho vissuta nel Milan questa cosa: non riuscivo a esprimermi. Dopo un inizio non facile, in cui ho fatto prestazioni non belle, il pubblico ha iniziato a fischiarmi.

San Siro è uno stadio pesante e non riuscivo a essere il Cerci che ero stato, quindi avevo perso totalmente la serenità. Per strada mi rompevano un po’ le scatole. Una serie di cose con cui poi non riesci ad andare in campo. Ho fatto anche ottime partite però non è bastato: appena fai l’errore il pubblico te lo ricorda”.