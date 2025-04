Cerci sulla sua esperienza al Milan: «Mi rompevano le scatole per strada! La verità è che è successo questo». Le ultimissime sui rossoneri

Di seguito le parole di Cerci a Calcio Selvaggio sul suo periodo al Milan con i rossoneri.

«Al Milan non riuscivo a esprimermi. Dopo un inizio non facile, in cui ho fatto prestazioni non belle, il pubblico ha iniziato a fischiarmi. San Siro è uno stadio pesante e non riuscivo a essere il Cerci che ero stato, quindi avevo perso totalmente la serenità. Per strada mi rompevano un po’ le scatole.»