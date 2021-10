Ceravolo avverte le concorrenti allo Scudetto: «La Juve non è fuori»

Franco Ceravolo, ex responsabile dell’area tecnica e degli osservatori Juventus, ha parlato a Juventusnews24 della corsa Scudetto

«Non è detto che la Juve sia tagliata fuori, il campionato è lungo e penso che possa tornare a lottare per il primo posto. Poi domenica c’è una partita importantissima e delicata per la fiducia, il morale e per la classifica; vediamo cosa succede, ma a prescindere dal risultato, penso che la Juve tornerà ad essere quella che conosciamo».

