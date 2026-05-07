Il centrocampo del Milan cambia pelle: Allegri studia tre nuovi innesti per la sfida decisiva contro l’Atalanta

Dopo il passo falso Allegri medita il rilancio di Bartesaghi e valuta l’inserimento di Loftus-Cheek per arginare la forza fisica dei bergamaschi

Domenica sera contro l’Atalanta ci potrebbero essere diverse novità nel centrocampo del Milan rispetto all’ultimo deludente match contro il Sassuolo. La delusione per la sconfitta al Mapei Stadium sembra aver spinto Massimiliano Allegri verso una mini-rivoluzione, a partire dalle corsie esterne. Sulla fascia sinistra si profila il ritorno dal primo minuto di Davide Bartesaghi, che prenderà il posto di Pervis Estupinan, apparso sottotono nelle ultime uscite. Sul lato opposto, invece, resta un ballottaggio aperto tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, con l’esterno belga attualmente favorito per una maglia da titolare grazie alla sua maggiore esperienza in gare di questo peso.

Il rebus della mediana senza Luka Modric

Il problema principale per Allegri resta però la gestione della zona centrale, dove peserà l’assenza di Luka Modric. In questo scenario, l’unico punto fermo della mediana rossonera è Adrien Rabiot, chiamato agli straordinari per guidare il reparto. Per completare il terzetto di centrocampo ci sono tre giocatori in corsa per due posti: Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la fisicità di Loftus-Cheek potrebbe essere la chiave tattica scelta dal tecnico per contrastare il dinamismo dell’Atalanta. Qualora l’inglese dovesse partire titolare nel ruolo di mezzala destra, spetterebbe a Fofana agire come play davanti alla difesa, una posizione che il francese ha già ricoperto con buoni risultati nella passata stagione.

L’opzione Samuele Ricci in regia

Resta però viva una soluzione alternativa che vedrebbe l’impiego simultaneo di Samuele Ricci e Fofana. In questo caso, sarebbe l’ex centrocampista del Torino a ereditare i compiti di regia lasciati vacanti da Modric, permettendo al Milan di mantenere una gestione del pallone più fluida, pur sacrificando parte dei muscoli che garantirebbe l’inserimento di Loftus-Cheek. Le ultime sedute di allenamento a Milanello saranno decisive per sciogliere i dubbi di formazione e capire quale assetto garantirà maggiore equilibrio contro la squadra di Gasperini.