Allegri ribalta il Milan, rivoluzione verso l’Atalanta: torna Loftus-Cheek dopo il lungo stop

Il Milan cambia pelle: contro l’Atalanta Allegri lascerà fuori i deludenti di Reggio Emilia, De Winter e Bartesaghi dal 1′

Il ko contro il Sassuolo ha lasciato macerie che Massimiliano Allegri intende spazzare via con una vera e propria rivoluzione negli uomini e nell’atteggiamento. In vista del match decisivo di domenica contro l’Atalanta, il tecnico livornese sta studiando diverse variazioni per restituire solidità a una squadra apparsa svuotata. Non si tratta solo di tattica, ma di segnali chiari a chi non ha convinto al Mapei Stadium.

Difesa: De Winter torna titolare, monitorato Odugu

In difesa il cambio è obbligato dalla squalifica di Fikayo Tomori. Al suo posto tornerà dal primo minuto Koni De Winter, chiamato a riscattare la brutta prova offerta contro l’Udinese e a completare il reparto con i confermati Gabbia e Pavlovic. Buone notizie arrivano parzialmente dall’infermeria per Odugu: il giovane difensore, assente a Reggio Emilia per affaticamento, non è ancora rientrato in gruppo ma filtra ottimismo per un suo recupero in extremis come alternativa in panchina.

Fasce e centrocampo: Bartesaghi si riprende il posto

La rivoluzione più profonda coinvolgerà le corsie esterne e la mediana. Sull’out mancino, l’ennesima prova opaca di Estupinan ha convinto Allegri a rilanciare Davide Bartesaghi dall’inizio. A destra, invece, Saelemaekers resta in vantaggio su un Athekame in forte ascesa nelle gerarchie del tecnico. Al centro, con Luka Modric ancora fermo ai box tra palestra e fisioterapia, il comando delle operazioni passerà a Youssouf Fofana, che agirà davanti alla difesa per garantire più muscoli e meno regia, affiancato dall’inamovibile Rabiot.

Il ritorno di Loftus-Cheek e il ballottaggio Ricci

La notizia più attesa riguarda però Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non vede il campo dal primo minuto dallo scorso 22 febbraio, quando nel match contro il Parma si fratturò la mascella in uno scontro con il portiere Corvi. Allegri punta molto sulla sua fisicità come mezzala destra; se l’ex Chelsea dovesse farcela, a farne le spese sarebbe Jashari, destinato alla panchina. Resta viva però l’opzione Samuele Ricci: se Loftus-Cheek non dovesse avere i 90 minuti nelle gambe, l’azzurro agirebbe in regia spostando Fofana nel ruolo di mezzala, cercando di ripetere la prestazione dell’andata condita dal gol.