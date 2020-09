Cellino: «L’Inter ha perso tempo, Tonali ha voluto il Milan»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stato intervistato da Top Calcio 24 in merito alla trattativa per Tonali al Milan

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stato intervistato da Top Calcio 24 in merito alla trattativa per Tonali al Milan: «Marotta ci teneva tanto, so che Conte lo apprezzava molto, credo che anche l’agente abbia avuto dei contatti con l’Inter. Lui era determinato e convinto che andasse all’Inter, tutto questo tempo perso ha dilaniato la situazione e ci ha portato alle porte del nuovo campionato, fino a quando non si è affacciato con determinazione e volontà il Milan e il ragazzo non ha voluto più sentire nulla. Io ho un ottimo rapporto storicamente col Milan e con Maldini abbiamo trovato una soluzione».