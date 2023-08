Ceccarini non ha dubbi: «Al Milan servono ancora questi tre colpi». L’analisi del giornalista sul mercato dei rossoneri

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan. Le sue parole.

CECCARINI – «Il Milan deve ancora completare il suo mercato. Allo stato attuale serve un difensore centrale, un’alternativa a Theo Hernandez e un vice Giroud. Per il primo ruolo il club rossonero sta accelerando forte per Pellegrino del Platense. L’operazione è a un passo dalla chiusura per 5 milioni di euro. Per quanto riguarda l’attacco le ipotesi non mancano. Quella principale resta Broja. Il Chelsea potrebbe anche farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’altra idea potrebbe essere Azmoun, allo stato attuale però non esistono trattative in corso con il Bayer Leverkusen. Se arriverà un’altra punta, il Milan cederà Colombo. In settimana allungherà il suo contratto e poi nel caso andrà in prestito, il Monza in questo momento ha superato Genoa e Cagliari. È chiaro poi che se dovesse andare via Krunic (per sua scelta nel caso visto che società e allenatore puntano a trattenerlo) è evidente che i rossoneri dovrebbero colmare la lacuna. Il Fenerbahce sta preparando una nuova offerta»