Ceccarini: «Il Milan vuole Simakan. La prima alternativa è Kabak»

Simakan rimane il nome in pole position per la difesa del Milan. Il centrale difensivo dello Strasburgo, ha già un accordo con i rossoneri

Il calciomercato piano piano entra nel vivo. Il Milan, come è noto ormai da tempo, cerca un difensore centrale. Il Primo obiettivo è Mohamed Simakan. Sull’argomento, è intervenuto Niccolò Ceccarini per TMW.

Ceccarini ha detto: «Il Milan continua a spingere forte su Simakan. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l’operazione con lo Strasburgo. Anche perché i pericoli non mancano. Il Lipsia infatti ha pareggiato l’offerta dei rossoneri di 15 più 3 di bonus. Il club francese continua a chiedere 18 più 2 ma Maldini e Massara confidano di poter trovare l’intesa a qualcosa meno, considerata anche la volontà del giocatore che ha già un accordo con il Milan. Sono ore importanti insomma, in caso di complicazioni resta sempre Kabak come alternativa».