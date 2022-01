Castillejo rimane al Milan: trattativa con il Valencia saltata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan chiude qui il mercato invernale. La possibile uscita di Castillejo direzione Valencia salta. Lo spagnolo dovrebbe rimanere sino…

Il mercato rossonero si conclude qui sia quello in entrata, che quello in uscita. Per quest’ultimo la trattativa che avrebbe portato Castillejo a Valencia è saltata.

Lo riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina. Lo spagnolo è destinato a rimanere in rossonero sino al termine della stagione.