Castillejo richiesto in Spagna. Può ritrovare un ex compagno al Milan

Castillejo destinato a lasciare il Milan in estate, su di lui due club della Liga: Siviglia ed Espanyol

Samu Castillejo lascerà il Milan in estate, questa la decisione di Maldini e Massara che avrebbero già individuato in Lucas Vazquez il suo possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, due i club spagnoli che hanno dimostrato interesse per l’ex Villarreal: Siviglia ed Espanyol.

Proprio nel club andaluso Castillejo potrebbe ritrovare l’ex compagno Suso con cui ha diviso le fortune e le sfortune al Milan nella stagione 2018/19. Per il cartellino del numero 7, i rossoneri chiedono circa 8 milioni di euro.