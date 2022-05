Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste c’è anche Samu Castillejo, destinato a tornare in Spagna

Come riportato da Calciomercato.com lo spagnolo saluterà presto il club rossonero per tornare in Liga a un anno dalla sua scadenza del contratto.