Castillejo in bilico tra addio e permanenza: la posizione del Milan

Castillejo non vorrebbe lasciare il Milan ma non disdegnerebbe un ritorno in Spagna: Maldini lo valuta otto milioni di euro

Castillejo e il Milan, una vicenda che potrebbe restare viva fino all’ultimo giorno di mercato. L’andaluso, che nei primi giorni di ritiro è parso tra i più brillanti, ha un contratto fino al 2023 con i rossoneri e non ha l’intenzione di lasciare Milanello. Tuttavia il Milan, secondo calciomercato.com, vorrebbe cederlo per regalare a Pioli un’alternativa di maggiore spessore a Saelemaekers sulla destra.

LA VALUTAZIONE DEI ROSSONERI – Maldini e Massara, che in queste settimane hanno registrato gli interessi di molti club spagnoli, tra cui l’Espanyol, valutano Castillejo otto milioni di euro. Il ritorno in Spagna è l’unica alternativa che l’esterno tiene in considerazione: servirà pazienza per trovare l’eventuale quadra.