Comprare ma anche vendere. Sulla lista dei partenti del Milan ci sono e Castillejo e Conti . Secondo Tuttosport I due esterni sono cedibili, ma per il momento non sono arrivate offerte concrete per loro. Restano sul mercato in attesa che possa arrivare un offerta che la società ritenga congrua.