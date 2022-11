Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese, ha parlato nel pre-partita della gara contro i rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN nel pre-partita di Cremonese-Milan, Michele Castagnetti ha dichiarato:

«Non c’è stato tanto tempo per preparare la sfida di questa sera, ma certe partite si preparano da sole: sarà bellissimo giocare contro il Milan, per noi e per tutta la città».