Cassano sul passato: «Mi fanno apparire in un modo che non mi piace»

Cassano polemico nel corso di una puntata di BoboTV. L’ex calciatore ha fortemente criticato alcune scelte

Antonio Cassano polemico nel corso di una puntata di BoboTV. L’ex calciatore del Milan ha fortemente criticato alcune scelte della serie su Francesco Totti intitolata “Speravo di morì prima”:

«Prima di tutto il personaggio non somiglia a me… La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Quando Totti ha dovuto prendere decisioni importanti io non c’ero già più, lui aveva rinnovato nel 2004 e aveva ancora tre anni di contratto. La serie è bella perché è sul mio amico, ma in alcune occasioni non ne esco bene e mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto».