Cassano secco sul Milan: «Come hanno fatto? Me lo devono spiegare»

Cassano a Viva el Futbol è tornato a parlare di Milan Feyenoord, gara che è costata l’eliminazione dalla Champions League

Antonio Cassano, nel corso di Viva el Futbol, parlando della Champions League, è tornato su Milan-Feyenoord, match che ha visto i rossoneri essere eliminati nel doppio confronto con gli olandesi.

CASSANO SU MILAN-FEYENOORD – «Sai quando giocavamo in Serie A e il giovedì si organizzavano le partite con le squadre di terza categoria? Ho avuto questa impressione. Poi il Milan me lo deve spiegare come ha fatto a uscire contro di loro».