Antonio Cassano, per una volta, dà il giusto esempio. Ecco il suo commento su Instagram sul coronavirus

Antonio Cassano, per una volta, dà i giusti consigli alla popolazione. L’ex calciatore, nel corso di una diretta Instagram sul proprio profilo ufficiale, ha invitato le persone a non uscire di casa per non aggravare la situazione sanitaria del paese. E lo ha fatto, alla sua maniera, tra l’ironico e il serio:

«Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da avere paura. State a casa, vedete film e fate figli».