Cassano senza filtri: «Il disastro è colpa di Allegri e Tare, Furlani non c’entra nulla»

L’ex attaccante rossonero attacca duramente la gestione tecnica e sportiva a “Viva El Futbol”: «Prendono in giro i tifosi, hanno distrutto l’identità del club»

Antonio Cassano non usa giri di parole per commentare il momento drammatico del Milan. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex fantasista barese ha puntato il dito contro i vertici dell’area sportiva, scagionando invece l’amministratore delegato Giorgio Furlani dalla pioggia di critiche piovuta sui social e allo stadio. Secondo Cassano, la responsabilità del “non gioco” e della crisi di risultati è da attribuire esclusivamente al binomio allenatore-direttore sportivo.

Ecco le sue dichiarazioni:

I RESPONSABILI DEL DISASTRO — “I due responsabili di questo disastro sono Tare, che ha scelto Allegri, si volevano coprire l’uno con l’altro. E hanno fatto disastri. Il Milan si è ridotto in queste condizioni e a questo schifo per i demeriti di Tare e Allegri. Questi due prendono per il culo la gente del Milan che per 30 anni ha goduto giocando bene, vincendo e facendo un certo tipo di calcio.”

IL TRATTAMENTO DI LEAO E PULISIC — “A me Leao non piace, partiamo da questo presupposto, ma che aiuto gli ha dato Allegri quest’anno? In tante partite lo ha sostituito quando la squadra era in caduta libera per fargli prendere i fischi e per salvarsi il culo. Anche a Pulisic Allegri cos’ha dato? Allegri quest’anno ha distrutto il Milan.”

LA DIFESA DI FURLANI — “Io ho visto la scritta ‘Furlani out’ e mi chiedo: se non hai un’idea, se giochi di merda e sbagli mercato, che colpa ha Furlani? Furlani non sceglie la squadra, perché la squadra l’ha scelta l’allenatore con Tare. Furlani sbaglia i gol? No. Non hai idee? No. Non li fa correre? No. Il disastro lo hanno fatto Allegri e Tare. Fine, senza se e senza ma.”