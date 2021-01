Cassano: «Non avrei scommesso un euro sul Milan in testa»

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto. Ecco le parole del barese

«Se mi avessero detto che il Milan sarebbe stato primo a gennaio, non avrei messo nemmeno un euro. Se arriva prima, sarei stupito al 100%. La favorita numero 1 è la Juve ma è indietro, l’Inter con tutti gli investimenti che ha fatto in un anno e mezzo diventerebbe un massacro. Nel caso, chapeau a Pioli, tutti lo seguono».

Su Gasperini: «Il problema l’ha avuto all’Inter, quando vai all’Inter o in una squadra devi capire che ci sono i giocatori forti e dici che comandi tu, allora ti mandano via. Devi farti amare dai grandi giocatori, come ha fatto Pioli con Ibra. Un po’ come diceva Gigi Simoni: ci sono due regolamenti, uno per la squadra e uno per Ronaldo».