Cassano: «Il Milan non mi è piaciuto contro il Monza. Ho rivisto Theo a mille all’ora». Le parole dell’ex rossonero su Milan e non solo

Intervenuto alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato del Milan e di alcuni suoi giocatori, Leao in particolare.

LA VITTORIA CONTRO IL MONZA – «A me non è piaciuto il Milan. Mi è piaciuto molto l’approccio, lo spirito, la compattezza e l’essere squadra. In queste tre partite il Milan è tornato squadra. Noi abbiamo fatto tre anni di complimenti non per la compattezza, ma per il grande calcio che ha mostrato. Il Monza meritava ampiamente il pareggio. Ti sei rimesso bene in classifica, giusto, ma voglio che il Milan mi faccia tornare a vedere un calcio bellissimo, di grande qualità e idee. In queste partite che ha vinto ho visto pochissimo. Ovviamente in questa partita qua ho rivisto Theo che viaggiava a mille all’ora. Continuo a dire che sta facendo grande fatica Leao dopo il Mondiale, dopo Salerno è finito. Se vuoi dieci milioni devi fare la differenza contro il Milan. Il Milan non ha fatto bene in queste tre partite».

LEAO – «Sto rivedendo Theo. Messias sta facendo quello che può. Giroud fa fatica fisica. Io sto aspettando Leao. Dopo la Salernitana, io son due mesi che lo aspetto. Contratto, non contratto: dimostramelo. Andata contro il Tottenham non bene, adesso bisogna vedere al ritorno. Poi la realtà dei fatti è che devi fare ed in Europa è dura. Se mi dimostri ti do dieci. Haaland se gioca in Inghilterra o in Europa fa gol, è decisivo».