Cassano coccola Gimenez: «Mi piace molto, sta trovando qualche difficoltà per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha analizzato la situazione attuale del Milan coccolando il nuovo calciatore rossonero Santiago Gimenez.

LE PAROLE DI CASSANO – «Santi Gimenez mi piace: dobbiamo trovare una soluzione in cui i giocatori che stanno dietro di lui o sugli esterni giocano per lui. In questo momento qua il Milan non ha giocatori che possono giocare solo esclusivamente per lui».