Cassano senza freni su Allegri: «Il Milan gioca di m***a, Max non è capace ma è furbo»
Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre, è tornato ad attaccare Massimiliano Allegri dopo la vittoria dei rossoneri a Cagliari
Nonostante il secondo posto in classifica e la solidità ritrovata, il Milan di Massimiliano Allegri continua a non convincere Antonio Cassano. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex Pibe de Bari è tornato all’attacco con dichiarazioni durissime nei confronti del tecnico livornese, della squadra e della stampa italiana.
L’attacco ad Allegri: “La clessidra sta finendo”
Cassano non ha usato giri di parole per definire la proposta di gioco rossonera, etichettandola come “fatiscente” e priva di qualità estetica.
- Il gioco: “Il Milan gioca di m***a, non fa tre passaggi. Allegri è furbo, fa la sceneggiata in panchina ma non sa allenare”, ha tuonato Cassano, aggiungendo che il tecnico starebbe vivendo di rendita grazie ai singoli.
- Il retroscena Thiago Silva: Fantantonio ha poi lanciato una stoccata sulla gestione del mercato, accusando Allegri di aver messo il veto al ritorno di Thiago Silva (nonostante il sì di Ibrahimovic), preferendo “il gioco delle tre carte” per favorire l’arrivo di una punta.
- Critica alla stampa: L’ex attaccante si è scagliato contro i giornalisti, rei di non incalzare il tecnico sulle sue lacune tattiche e di “farlo passare per un fenomeno” solo grazie ai risultati ottenuti in emergenza.
Leao e il “calcio senza anima”
Nemmeno Rafael Leao, nonostante i gol decisivi contro Fiorentina e Lazio, è stato risparmiato.
- “Sopravvalutato”: Per Cassano, il portoghese resta un giocatore “farlocco” e privo di personalità, incapace di calciare correttamente in porta nonostante gli 8 milioni di ingaggio.
- Padre Tempo: Secondo l’ex rossonero, la fortuna di Allegri e Leao è destinata a esaurirsi presto: “Arriveranno tempi bui e vedremo lì la sua bravura. Farà fatica ad arrivare tra le prime quattro”.
