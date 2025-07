Condividi via email

Cassano porta seri dubbi sulla figura di Allegri, l’ex Milan non sposa l’arrivo del tecnico: le sue parole infiammano il web. Le ultimissime

Antonio Cassano ha espresso seri dubbi sulla capacità di Massimiliano Allegri di ottenere risultati concreti al Milan. L’ex attaccante rossonero, noto per le sue opinioni schiette, non è convinto che il tecnico livornese possa fare “qualcosa di concreto” alla guida del Diavolo.

Cassano, infatti, ha dichiarato: “Ho seri dubbi che lui possa fare qualcosa di concreto. Perché uno se è carne domani mattina non può diventare pesce.” Ha anche aggiunto di voler capire chi abbia preso la decisione di riportare Allegri al Milan, se lo stesso Allegri o la dirigenza composta da Cardinale e Furlani.

L’ex calciatore ha più volte espresso la sua preferenza per un calcio propositivo e spettacolare, un modello che, a suo dire, Allegri non incarna. Questa visione è in linea con le sue critiche passate nei confronti dell’allenatore, anche quando i due avevano un rapporto più cordiale. Cassano, che ha giocato sotto Allegri al Milan vincendo uno Scudetto nel 2011, ha spesso minimizzato il contributo del tecnico a quel successo.

La posizione di Cassano si inserisce in un dibattito più ampio sull’approccio tattico di Allegri, spesso criticato per un gioco ritenuto troppo difensivo e orientato al risultato. Resta da vedere se il campo darà ragione alle perplessità di Cassano o se Allegri riuscirà a smentirlo con i fatti in questa sua nuova avventura milanista.