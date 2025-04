Caso Ultras, cosa rischiano Milan e Inter: l’esperto spaventa i due club

Condividi via email

Caso Ultras, l’esperto di diritto sportivo spaventa Milan e Inter! Cosa rischiano i due club in questa situazione

L’avvocato D’Onofrio, esperto in materia di diritto sportivo, ha fatto il punto sul caso Luca Lucci, ex leader della Curva Sud Milano. A Tuttosport ha parlato dei rischi che corrono Milan e Inter nella questione.

I due club meneghini rischierebbero una responsabilità diretta per il caso Lucci e non solo. Parole che mettono in apprensione i tifosi e l’intero ambiente vicino alle due squadre.