Caso scommesse, c'è il nome di un ex Milan nelle intercettazioni: ecco perchè Fagioli...

Nuovi sviluppi sul fronte del caso scommesse, dove vengono alla luce le numerose chat di Nicolò Fagioli. Come riportato da La Stampa contatta amici, ex compagni, membri dello staff azzurro: chiede prestiti da 5, 10, 20 mila euro, senza mai ammettere che gli servono per coprire debiti di gioco ormai fuori controllo. Per giustificare le richieste, inventa un finto business con gli orologi di lusso e mette in mezzo l’ex Milan Morata, anche se lo spagnolo era all’oscuro di tutto questo. «È un investimento sicuro, lo faccio tramite Morata, mio grande fratello», scrive a un medico della Nazionale, convincendolo a dargli diecimila euro.

A Gianmaria Zanandrea, ex compagno nelle giovanili bianconere, racconta di un giro di Rolex scontati da rivendere con guadagni certi. «Però mi raccomando, non dirlo ad altri, se Alvaro lo scopre si incazza di brutto», aggiunge in un vocale. La gioielleria coinvolta – la Elysium di Milano – è in realtà una copertura usata da due presunti allibratori per riciclare soldi sporchi. Il trucco funziona: Fagioli incassa altri ventimila euro da Zanandrea e diecimila in contanti da un amico di Piacenza, che glieli consegna al J-Hotel dopo una partita di Champions.