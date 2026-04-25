Caso Rocchi, parla il suo legale: «Persona serie e corretta. Non posso fare dichiarazioni, ma…»

Caso Rocchi, il designatore di Serie A e B è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Parla il suo legale

Una notizia shock scuote le fondamenta del calcio italiano: Gianluca Rocchi, il vertice degli arbitri di Serie A e Serie B, è ufficialmente sotto indagine. Il designatore ha confermato di aver ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Milano. L’ipotesi di reato contestata è di quelle pesanti: concorso in frode sportiva. La vicenda rischia di gettare un’ombra sulla regolarità dei campionati proprio nelle fasi cruciali della stagione.

Caso Rocchi, la difesa e le parole del legale

Nonostante la delicatezza della sua posizione, Rocchi ha scelto di non sottrarsi alle telecamere, ribadendo la propria totale estraneità ai fatti contestati. Attraverso una nota ufficiale, il designatore ha voluto rassicurare l’ambiente calcistico sulla sua condotta passata e presente.

Le dichiarazioni rilasciate all’ANSA e i commenti del suo avvocato chiariscono la linea difensiva:

«Gianluca Rocchi ha ribadito di essere convinto di aver sempre agito correttamente e di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura».

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Antonio D’Avirro, legale di Rocchi, che ha sottolineato la necessità di attendere i tempi tecnici della giustizia per fare piena luce sulla vicenda:

«Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta. Al momento non posso fare dichiarazioni, perché devo studiare le carte. Posso però dire che il mio assistito, con cui ho parlato, contesta quel che gli viene addebitato nell’invito a comparire».

Il legale ha inoltre precisato che, prima di entrare nel merito della difesa, sarà indispensabile esaminare gli atti depositati dalla Procura. Al momento il mondo arbitrale si stringe attorno al suo leader, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi di un’inchiesta che promette di far discutere a lungo.