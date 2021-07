Caso rimborsi arbitri: squalificati La Penna e Pasqua

Prendono corpo le prime condanne per la vicenda rimborsi gonfiati da parte di alcuni arbitri, anche in Serie A. Sky Sport, infatti, ha svelato le prime condanne per gli arbitri Pasqua e La Penna.

Come riportato, squalifica di 13 mesi a La Penna e di ben 16 a Pasqua: atteso adesso il ricorso in appello e qualora la sentenza non venisse ribaltata, si tratterebbe di carriera finita per i due arbitri in quanto secondo le regole dell’organo tecnico scatta la squalifica automatica per pene superiori ad un anno.