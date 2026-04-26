Caso arbitri Serie A, citate partite dell’Inter: cosa filtra dalla sede del club nerazzurro

Caso arbitri Serie A, citate alcune partite dell’Inter all’interno delle indagini. Quali sono le sensazioni che filtrano dalla società nerazzurra

L’inchiesta della Procura di Milano che ha portato agli avvisi di garanzia per Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni potrebbe avere forti ripercussioni anche sul mondo del calcio giocato. Vengono infatti citate alcune gare dell’Inter e si riporta che sarebbero state effettuate delle designazioni arbitrali gradite ai nerazzurri. Ma cosa filtra attualmente dalla sede nerazzurra?

Caso arbitri Serie A: fastidio, amarezza e stupore in casa Inter

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, però, dalla parte della società iinterista filtra una linea molto netta: fastidio, amarezza e stupore. Il quotidiano sottolinea che non risultano tesserati interisti coinvolti e che il club starebbe apprendendo gli sviluppi della vicenda attraverso agenzie e ricostruzioni giornalistiche, esattamente come il resto dell’ambiente calcistico. Proprio per questo, lo stupore interno verrebbe descritto come autentico e accompagnato da una serenità di fondo sul piano giudiziario. L’Inter infatti si ritiene estranea da ogni condotta illecita.

Caso arbitri Serie A: un momento spiacevole?

Il Corriere della Sera evidenzia anche un altro elemento: il forte fastidio dei nerazzurri per il momento in cui il caso esplode. L’Inter è infatti arrivata al punto decisivo della stagione, con lo Scudetto ormai a portata di mano e la finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio. Sempre il quotidiano milanese rimarca anche un aspetto che a livello interno viene sottolineato con forza: le partite richiamate nelle contestazioni non avrebbero nemmeno prodotto benefici sportivi concreti all’Inter, visto che tra le gare citate figurano sfide perse dai nerazzurri.

Inchiesta arbitri, tra rapporti tesi con alcuni arbitri e una situazione ancora tutta da chiarire per l’Inter

Nella ricostruzione del Corriere della Sera emerge inoltre che alcuni dei presunti arbitri “graditi” all’Inter sarebbero in realtà stati protagonisti di rapporti non semplici con l’ambiente nerazzurro. Il caso di Colombo, per esempio, viene letto anche alla luce di episodi di tensione vissuti in campo con Inzaghi, mentre Doveri è un arbitro che ha diretto spesso l’Inter, anche in partite di altissimo livello. Per questo, sempre secondo il quotidiano, a Milano ci sarebbe la sensazione che il club possa essere finito nel mezzo di una dinamica più ampia, forse interna al sistema arbitrale o collegata a equilibri istituzionali più vasti.

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