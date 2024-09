Casini PARLA CHIARO: «Numero partite? Dico questo!», Poi sulla data delle ELEZIONI…Le ultimissime notizie

Casini, all’assemblea organizzata dalla LEGA SERIE A, ha fatto chiarezza su alcune cose. Di seguito le parole del presidente della LEGA a cui partecipa anche il Milan.

ORDINE DEL GIORNO – «L’ordine del giorno era abbastanza stringato, il tema più importante è stato quello legato ai temi federali. L’assemblea ha da un lato previsto di aggiornare il documento di riforme proposte dalla Serie A già predisposto a febbraio con ulteriori dati ed elementi; dall’altro si è discusso della richiesta di nominativi per la commissione indipendente di valutazione della sostenibilità finanziaria delle società professionistiche. Nel far questo ci siamo aggiornati: dobbiamo indicare dei nominativi entro il 20 settembre, alla Federazione per poi farli avere al governo. Rispetto al percorso federale, l’assemblea ha ribadito la necessità di arrivare all’assemblea del 4 con una proposta di modifica dello statuto coerente con il percorso proposto dalla Serie A».

NUMERO PARTITE – «Non ne abbiamo parlato oggi, le partite sono molte ma negli ultimi vent’anni non sono aumentate quelle di Serie A bensì quelle di altre competizioni. È un tema che va affrontato, insieme ai calciatori. Ci sono varie proposte, sono questioni che non abbiamo affrontato oggi».

DATA ELEZIONI – «Abbiamo ricordato l’iter previsto dai regolamenti: al momento non è fissata la data dell’elezione del presidente federale ed è da quella data che poi si contano a scalare i giorni per l’elezione dei componenti. Si è ribadita la necessità di arrivare al 4 novembre, poi verrà fissata dopo quella data l’assemblea elettiva e a quel punto sarà possibile calendarizzare il tutto. Anche perché la Lega Serie A ha un numero di consiglieri federali che speriamo sia superiore dal 4 novembre in poi, e questo peserà: ragion per cui si deciderà dopo il 4 novembre».