Casini: «La Serie A è prima Lega calcistica scelta dalla Uefa per realizzare un progetto pilota…». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini ha presentato alcuni progetti di sostenibilità in partnership con la UEFA. Ecco le parole del presidente della Lega Serie A:

«La Serie A è prima Lega calcistica scelta dalla Uefa per realizzare un progetto pilota finalizzato alla definizione di una chiara strategia di sostenibilità entro la stagione 2023/2024, declinata su 11 tematiche: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e diritti, economia circolare, tutela del clima, sostenibilità degli eventi e sostenibilità delle infrastrutture. Siamo orgogliosi di lavorare insieme alla Uefa per aumentare la consapevolezza sui nuovi obiettivi di sostenibilità e promuovere presso tutti i nostri tifosi l’impatto sociale che può avere il calcio. La responsabilità di generare un impatto positivo e promuovere buone pratiche relativamente a questioni globali come la sostenibilità ambientale, la transizione verso un’economia verde e il rispetto dei diritti umani».