Calciomercato
Casemiro, derby d’Italia: il Milan sfida l’Inter per il brasiliano? Fattore Modric per i rossoneri
Casemiro, si accende il derby d’Italia per il centrocampista brasiliano in scadenza di contratto con il Manchester United
Il mercato dei parametri zero si infiamma in vista dell’estate 2026, con un nome che sta scuotendo l’asse Milano-Manchester. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, l’Inter di Cristian Chivu avrebbe messo nel mirino Casemiro, il fuoriclasse brasiliano in scadenza con il Manchester United.
Tuttavia, i nerazzurri devono fare i conti con l’inserimento prepotente del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, valuta l’innesto dell’ex Real Madrid non solo per la sua caratura mondiale — testimoniata dai 7 gol in 30 presenze in questa stagione — ma anche per la presenza a Milanello di Luka Modric.
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Casemiro tra San Siro e l’amicizia: il fattore Modric
Il legame tra il brasiliano e il croato, protagonisti di un’epoca leggendaria al Real Madrid, potrebbe essere la chiave dell’affare. Fonti vicine al giocatore rivelano che Casemiro sarebbe affascinato dall’idea di ricomporre la storica coppia di centrocampo sotto la guida di Massimiliano Allegri, preferendo la competitività della Serie A alle ricche offerte arrivate dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti.
Per il Milan, l’arrivo del 34enne rappresenterebbe quel leader carismatico necessario per gestire la pressione nei momenti cruciali della stagione, offrendo un’alternativa di lusso a Fofana e Rabiot in un reparto che punta alla definitiva consacrazione internazionale.