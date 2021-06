Carnevali: «Vi dico cosa c’è di vero sull’interesse del Milan per Berardi»

Carnevali ha smentito l’interesse del Milan per Domenico Berardi precisando come le uniche richieste vengano dall’estero

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Domenico Berardi smentendo il presunto interesse del Milan per l’esterno italiano:

«No, non abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero. Noi siamo in una situazione in cui non c’è solo Berardi o Locatelli. Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga, abbiamo diverse richieste. Vogliamo fare pochissime cessioni, abbiamo venduto Marlon e per il bilancio potremmo già essere a posto così. Ora vediamo, il momento caldo sta iniziando e già qui a Rimini potremo avere opportunità».