Carnevali: «Il Sassuolo ha un problema che ha anche il Milan». Le parole dell’ad del Sassuolo poco prima del fischio d’inizio

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della sfida odierna dei neroverdi contro il Milan.

Ecco le sue parole: «Dionisi gode della massima fiducia, la squadra sta facendo bene in allenamento. Siamo convinti di poter recuperare. È un momento così ma ne siamo coscienti. Dobbiamo stare uniti, ma è un problema che in questo momento riguarda anche altre squadre, come noi in bassa classifica anche gli amici del Milan in alta classifica. Bisogna far quadrato e uscire da questa situazione»