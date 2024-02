Pioli Milan, Passerini perplesso: «Scelte estreme che non pagano». E cita un dato clamoroso

Pioli-Milan, Carlos Passerini critica il tecnico rossonero per le scelte di formazione di ieri sera contro il Monza: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha criticato così Stefano Pioli dopo Monza-Milan:

PAROLE – «Il Milan esce di pista a Monza e torna a perdere una partita in campionato dopo oltre due mesi. Uno schianto che fa male, perché sono molte le cose che non hanno funzionato, a partire dal turnover estremo di Pioli che non ha pagato, nonostante il tentativo di correzione all’intervallo».