Carlos Augusto: «Guardavo sempre il Milan, Theo il più forte in Europa». Le parole dell’esterno del Monza

Carlos Augusto, esterno brasiliano del Monza, ha parlato a Tuttosport verso la gara con il Milan.

SAN SIRO – «È difficile dire quello che proverò, non trovo molte parole. Noi calciatori viviamo per giocare partite così in stadi del genere. Sarà bellissimo, speriamo di fare bene, ho lavorato molto in questa settimana per presentarmi al meglio (non è stato convocato per la gara di mercoledì in Coppa Italia a Udine, ndr). È mitico, incredibile. Quando in Brasile giocavo alla Playstation, a volte usavo il Milan, ma come stadio, qualsiasi squadra scegliessi, prendevo San Siro».

PASSIONE PER IL MILAN – «Da piccolino se in tv davano una partita della Serie A con il Milan, la guardavo sempre perché c’erano tanti giocatori della Seleçao. Però non direi che il Milan fosse la mia squadra del cuore in Europa, non ne avevo una, mi piaceva seguire le gare più importanti, quelle della Champions, un torneo che prima o poi vorrei giocare».

PARAGONE CON SERGINHO – «Io sono nato nel 1999, l’anno in cui Serginho è arrivato al Milan, quindi non l’ho visto giocare, anche se ho recuperato dei video su YouTube. Forse in qualcosa ci assomigliamo, ma lui era molto più offensivo e veloce, era un grande giocatore ed è stato un piacere che Galliani mi abbia paragonato a lui».

THEO HERNANDEZ – «È un modello, per me è il terzino sinistro più forte in Serie A, anzi in Europa. Io lo seguo molto, lo guardo con attenzione per cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo, sarà un piacere affrontarlo».

LEAO – «Sta facendo molto bene e mi piace tanto, è uno che fa la differenza. Però siamo a metà ottobre, vedremo se a fine stagione sarà stato ancora lui il più bravo come l’anno scorso. Io sull’altra fascia? Meglio così, li lascio volentieri ai mei compagni quei due…».

SCUDETTO – «Sicuramente il Milan è tra le squadre più forti del campionato, ma da fuori, perché ero infortunato, mi ha impressionato il Napoli. Sta facendo davvero bene, per me è la squadra favorita».