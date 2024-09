Carlos Alos su Morata: «Ecco QUANTI gol farà in Serie A. Lui può fare una cosa PARTICOLARE»

Carlos Alos, ct della Bielorussia, ha parlato dell’attaccante del Milan Alvaro Morata, dicendo la sua sul suo apporto al club rossonero

Carlos Alos, ct della Bielorussia ha parlato a Sky Sport, trattando diversi legati ad alcuni protagonisti spagnoli della Serie A, tra cui il calciatore del Milan Morata.

LE SUE PAROLE – «Nessuno lo sa, ma penso che Morata possa farne più di 15 in Serie A perché ne ha il talento. Poi queste sono statistiche e io sicuro che farà una grande stagione. Alvaro è un attaccante che non solo ti garantisce dei gol ma aiuta anche la squadra. E questo aspetto va oltre la vena realizzativa. Magari non avrà fatto tanti gol all’Europeo, ma è stato lo stesso determinante per La Roja. Parliamo di un attaccante rapido che punta i difensori e che grazie al suo fisico e alla sua altezza liberava spazi per altri giocatori come Yamal e Williams. Adesso gli esterni rossoneri come Leão e Pulisic potranno approfittare in modo simile del suo lavoro. Ai milanisti dico che sarebbe riduttivo giudicare Morata solo per i suoi gol, parliamo di uno che si fa in due per la squadra, un attaccante votato al sacrificio».