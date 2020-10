Carlo Pellegatti sul mercato Milan: «Tomiyasu non mi fa impazzire»

Il noto giornalista, tifosissimo rossonero, ha espresso le sue perplessità sull’ipotesi Tomiyasu come rinforzo per il reparto difensivo

«Tomiyasu non mi fa impazzire; è bravo sulla fascia destra ma lì ci sono già Conti e Calabria, è un ragazzo molto intelligente che parla già benissimo l’italiano e ha dimostrato ottimo spirito di adattamento ma dal Milan mi aspettavo una figura buona per l’oggi e buona anche per il domani come ad esempio Milenkovic», parole e musica di Carlo Pellegatti.

Tramite il suo canale ufficiale Youtube, il noto giornalista di fede rossonera ha analizzato l’ipotesi Tomiyasu come rinforzo per la difesa, esprimendo le sue perplessità, soprattutto sul ruolo, ritenendo infatti il giapponese più un terzino che un centrale.