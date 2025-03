Caressa ricapitola la stagione di crisi del Milan: le sei foto che hanno segnato l’annata negativa. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Caressa a Sky Calcio Club dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio.

PAROLE – “Ci sono sei foto che possono riassumere la stagione del Milan. Sono immagini da cui emerge una certa solitudine e di fare le cose per conto proprio. La prima foto è Theo e Leao da soli il 31 agosto che non partecipano al cooling break durante il match in casa della Lazio. La seconda è Fonseca da solo, già cacciato, in conferenza stampa il 29 dicembre. La terza foto è del 6 gennaio ed è una foto che ha fatto il giro del mondo, cioè Conceiçao con il sigaro dopo la Supercoppa.

Poi il 19 gennaio c’è la foto di Maignan che prova a creare gruppo. La quarta immagine è del 18 febbraio, ritorno dei playoff di Champions League, ed è Theo Hernandez tutto solo dopo l’espulsione decisiva poi per l’eliminazione del Milan contro il Feyenoord. Infine, la sesta foto è la copertina di Ibrahimovic su GQ che suona un po’ dissonante in questo momento del Milan“