Caressa non risparmia critiche al Milan: tra un mercato deludente e le richieste di Allegri. Le sue parole

Caressa, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan e non ha risparmiato critiche: dalle scelte di mercato fino a quelle di Allegri

Il bilancio di fine anno tracciato da Fabio Caressa sul proprio canale YouTube non risparmia critiche alla gestione del Milan. Lo storico volto di Sky Sport ha analizzato con durezza le scelte di mercato della società, sottolineando come molti dei capitali investiti non abbiano prodotto i risultati sperati. Secondo il giornalista, la strategia della dirigenza rossonera ha portato a una dispersione di risorse che oggi pesa enormemente sul rendimento complessivo della squadra in Serie A.

Il fulcro della polemica riguarda il reparto offensivo, dove le cifre spese sembrano non corrispondere al valore espresso in campo. Caressa punta il dito su acquisti di alto profilo come Santiago Giménez, attualmente indisponibile e lontano dal riscatto sperato, e Christopher Nkunku, apparso l’ombra di se stesso anche a causa di una collocazione tattica discutibile. Nonostante l’arrivo imminente di Füllkrug, la confusione regna sovrana: il Milan si ritrova con un sovraffollamento di punte centrali, mentre Paulo Fonseca finisce spesso per schierare Rafael Leão come riferimento avanzato.

Caressa, tra acquisti deludenti e le richieste di Allegri

Non va meglio negli altri reparti, dove il divario tra investimenti e gerarchie in campo appare evidente. Emblematico è il caso della fascia sinistra, dove il giovane Bartesaghi viene spesso preferito a Pervis Estupiñán, nonostante quest’ultimo sia stato l’acquisto di punta della sessione estiva. Anche De Winter viene liquidato come “poca roba”. Gli unici a salvarsi in questa analisi sono Luka Modrić e Adrien Rabiot: i due veterani, espressamente richiesti da Massimiliano Allegri, sembrano essere gli unici innesti capaci di fornire garanzie, mettendo in ombra il resto di una campagna acquisti definita, senza mezzi termini, deludente.