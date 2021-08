Caressa: «Messias? Non è ai livelli del Milan, vi dico il motivo»

Fabio Caressa ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport in merito all’ultima idea nel mercato del Milan, Messias

Fabio Caressa ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport in merito all’ultima idea nel mercato del Milan, Messias. Ecco le sue parole:

«Su Messias posso dire che, per me, i giocatori hanno dei livelli. E lui, per me, non è al livello del Milan. Per quanto abbia fatto una buona stagione. Se è arrivato a 30 anni a giocare in Serie A ci saranno dei motivi».